İstanbul polisinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

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İstanbul polisinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
6 saat önce
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Ziyarette, öz verili ve yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür edilen sağlık çalışanlarına baklava ikramında bulunudu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:44 Kaynak: AA
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