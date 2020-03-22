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İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı
7 saat önce
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara araç hoparlöründen uyarıda bulundu.
Deniz kenarında balık tutan vatandaşlara yönelik yapılan uyarıya ilişkin paylaşılan görüntüde, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." uyarısı duyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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