Son Dakika Haberleri: İstanbul Polisinden Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 7 Gözaltı

İstanbul Polisinden Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 7 Gözaltı

44 dakika önce

İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı Düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi obje eser ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul polisi tarafından tarihi...

İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
Düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi obje eser ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 1 - 26 Mart tarihleri arasında Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en kritik noktalarından biri ise tarihi Kapalıçarşı'da gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 7 kaçakçının gözaltına alındığı operasyonda zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıllık Tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi obje ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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