Son Dakika Haberleri: İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet Meydanı'nda turistlere drone ile anons
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İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet Meydanı'nda turistlere drone ile anons

14 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanında vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, olası yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.

İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet Meydanı'nda turistlere drone ile anons, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı droneli polis timleri, tarihi Sultanahmet Meydanında vatandaşlara ve turistlere drone ile seslenerek, olası yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipler, günün farklı zamanlarında Sultanahmet Meydanında drone uçuşu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen drone uçuşlarında bulunan hoparlör ile polis ekipleri vatandaşlara ve turistlere seslenebiliyor. Yazılımları ve donanımları tamamen emniyetin kullanımına uygun olan droneler, üzerine koyulan hoparlör sayesinde farklı dillerde anons ve uyarılarda bulunabiliyorlar. Dronelerin üzerine ayrıca afet durumlarında kullanılmak için led ışık da takılabiliyor.

OLAYLARA KISA SÜREDE MÜDAHALE ETMEYİ AMAÇLIYOR

Kullanılan droneler istendiği takdirde kameraları değiştirip termal kamera takılmaya da uygun. Dronelerin bir başka özelliği ise hava araçlarının kendilerini uzak mesafelerden fark edebilmesi. Farklı dillerde yapılan anonslarla havadan meydan ve çevresini izleyerek yaşanabilecek olaylara kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Drone ile aynı zamanda vatandaşlara ihtiyaç duyulması anında uyarılar da yapılabiliyor.

(İHA)

Sultanahmet, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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