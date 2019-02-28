İstanbul Polisinden "Taşıyıcı Anne" Operasyonu
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin eden şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin eden şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda biri taşıyıcı anne olan yabancı uyruklu iki kadın şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, KKTC
merkezli bir şebekenin çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada şebeke içerisinde yer alan Gürcistan
ve Türkiye
uzantılı iki şahıs tespit edildi. Maltepe
'deki bir adrese yapılan operasyonda, birisi taşıyıcı anne olan N.B. ve A.K. isimli yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ilacı ile 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Yabancı uyruklu iki kadın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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