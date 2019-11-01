Son Dakika Haberleri: İstanbul polisinden teknede uyuşturucu ticaretine darbe
Son Dakika Güncel İstanbul polisinden teknede uyuşturucu ticaretine darbe

İstanbul polisinden teknede uyuşturucu ticaretine darbe

7 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tekneye ve belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tekneye ve belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Yenikapı Limanı'nda bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Emrah K.'nın ruhsat sahibi olduğu tekneyi Mehmet Emin K. isimli şahsın kullanıp, oğulları Serkan K. ve Selçuk K. ile beraber uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtımını yaptığı tespit edildi. 10 Ekim günü Serkan K.'nın ikametline düzenlenen baskında, 1 adet ruhsatsız tabanca, bin 12 adet skunk, 207,8 gram toz esrar, 357 adet extacy hap, 48,9 gram metamfetamin, 6,7 gram bonzai, 8 gram kubar esrar, 0,25 gram taş kokain, 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmaların devamında 31 Ekim günü yapılan operasyonda, Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve teknelerinde yapılan aramalarda 542 adet extacy hap, bin 154 gram kubar esrar, 156,80 gram muhtemel uyuşturucu madde, 220 gram toz esrar, 50 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet çalışır vaziyette kelepçe, 2 adet hassas tartı, bin 440 Türk lirası ve 5 Amerikan doları, 2 adet cep telefonu, 9,12 gram taş kokain ele geçirildi. 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Serdar Ünal/İHA)

İstanbul polisinden teknede uyuşturucu ticaretine darbe

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul polisinden teknede uyuşturucu ticaretine darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]