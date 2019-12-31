İstanbul polisinden terör örgütlerine tarihi darbe: 2 bin 604 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul polisinden terör örgütlerine tarihi darbe: 2 bin 604 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul polisinden terör örgütlerine tarihi darbe: 2 bin 604 zanlı gözaltına alındı

11 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 2019 yılında bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik 950 operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul polisinden terör örgütlerine tarihi darbe: 2 bin 604 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 2019 yılında bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik 950 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan "aranan teröristler" listesinde çeşitli kategorilerde yer alan 15 teröristin de bulunduğu 2 bin 604 zanlı yakalandı.


İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini yansıtan son bir yıllık operasyon bilançosu açıklandı.


İHA muhabirinin emniyet kaynaklarından derlediği bilgiye göre, İstanbul polisince irili ufaklı terör örgütlerine yönelik 1 yıl boyunca 950 operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda toplam 2 bin 604 terörist yakalanırken, 804 örgüt üyesinin tutuklandığı öğrenildi. Bunların içinde İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde çeşitli kategoride yer alan 15 teröristin bulunduğu da belirtildi.


İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonlarda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesinde büyük aşama kaydedildiği ifade edilirken, çalışmalarını çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.


İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası 2019 yılının Ocak ayından bu yana yapılan operasyonlardaki hücre evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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