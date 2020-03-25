İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul polisinden vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı

6 saat önce

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile uyarmaya devam ediyor.

Kentte 39 ilçede yapılan anonslarla "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." ikazı yapılıyor.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen vatandaşların sırayla içeriye alındığı, önce el dezenfektanı kullandığı ardından maske takarak X-ray cihazından geçtiği ve ateşi ölçülerek binaya alındığı görüntüler paylaşıldı.

İstanbul polisinden vatandaşlara Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:41 Kaynak: AA

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