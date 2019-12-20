İstanbul polisinden yılbaşı öncesi Beyoğlu'nda 'hanutçu' operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul polisinden yılbaşı öncesi Beyoğlu'nda 'hanutçu' operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika

İstanbul polisinden yılbaşı öncesi Beyoğlu'nda 'hanutçu' operasyonu: 32 gözaltı

6 saat önce

Beyoğlu'nda, eğlence mekanları önünde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları öne sürülen 32 kişi yakalandı.

İstanbul polisinden yılbaşı öncesi Beyoğlu'nda 'hanutçu' operasyonu: 32 gözaltı, System.String[]

Beyoğlu'nda, eğlence mekanları önünde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları öne sürülen 32 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin Beyoğlu ilçe sınırları içinde gittikleri gece kulübü ve eğlence mekanlarında yüksek hesap getirildiği ve bu mekanlarda darp edilerek zorla para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı yönünde yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.


Halk dilinde 'hanutçuluk' olarak bilinen yöntemle mekana götürdükleri turistin yanına davetsiz bayan oturtulup 2 kadeh alkol için ortalama bin 500 dolar hesap çıkarıldığını belirleyen polis, aralarından iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı suç şebekesinin, mevcut yöntemle gelen müşterilere hesap tuzağı kurduklarını saptadı.


Yürütülen soruşturma sonunda operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 32'sini yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Organize Şube Müdürülüğü'ne getirildi. Polis, firari 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.


Bu tür olayların 5 eğlence mekanında gerçekleştiği, bu yöndeki 26 yağma eyleminin polis tarafından aydınlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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