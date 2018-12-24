Son Dakika Haberleri: İstanbul Polisinden Yurt Dışında Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Polisinden Yurt Dışında Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan-Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda, Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Polisinden Yurt Dışında Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan- Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda, Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, ev aksesuarları arasında zulalanmış uyuşturucu maddenin, tırlara yüklenerek Hollanda'dan yola çıktığı ve Sırbistan-Bulgaristan sınırına gittiği belirlendi.

Tırdaki uyuşturucu maddenin başka araçlara dağıtılarak Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan Sırbistan-Bulgaristan sınırına gitti.

Narkotik ekiplerinin sınırda, Sırp ve Bulgar polisiyle ortak düzenlediği operasyonda, bir şüpheli yakalanırken, 500 bin extacy hap ele geçirildi.

İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:05 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa
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