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İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü - Son Dakika

İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü

04.10.2021 14:24

İstanbul polisinin Ümraniye'de kağıt toplayıcılarının deposuna düzenlediği baskınında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kağıt toplayıcıları, topladıkları kağıt ve malzemeleri sokak ortasında ateşe verip polislere taşlarla saldırırken, ekipler de biber gazı kullanıp zorluk çıkaranları gözaltına aldı.

Ümraniye'de kağıtların toplandığı atık toplama deposuna polis tarafından baskın düzenlendi. Kağıt toplayıcıları ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu arbede yaşandı. Kağıt toplayıcıları, kendi topladıkları kağıt ve benzeri malzemeleri sokak ortasında yakarak durumu protesto etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda kağıt toplayıcıları polislere taş atarken polisler de biber gazı kullandı. Polis, zorluk çıkartanları gözaltına aldı.

İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü

SOKAK ORTASINDA TOPLADIKLARI MALZEMELERİ YAKTILAR

Ümraniye'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını biriktirdiği depoya polis baskını düzenledi. İddiaya göre kağıt toplayıcıları, baskın yapan polislere karşı çıkınca arbede yaşandı. Topladıkları kağıt karton ve benzeri malzemelerini vermek istemeyi reddedince sokak ortasında malzemelerini yakan kağıt toplayıcıları, polisleri engellemek için taşlarla polise saldırdı.

İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü

POLİSE ZORLUK ÇIKARANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, kendilerine zorluk çıkaran kağıt toplayıcılarına biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayda polise zorluk çıkaran şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kağıt toplayıcıların yaktığı malzemeler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü

Ümraniye, Arbede, Polis, Savaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü - Son Dakika
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