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İstanbul polisinin vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı sürüyor
6 saat önce
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile uyarmayı sürdürüyor.
Eminönü, Sultanahmet Meydanı, deniz kenarı ve mahalle çarşılarında araçlardan yapılan anonslarla, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısı yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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