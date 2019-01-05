İstanbul-Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde -3
30 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'Tomos' adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini almak üzere Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:20 Kaynak: DHA
Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Baskonia'yı 96-87 Deviren Fenerbahçe Beko, Üst Üste 12. Galibiyetini Aldı
Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor
Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu