İstanbul prof. dr. arslan'dan öğrencilere miras - Son Dakika

Prof. Dr. Arslan'dan öğrencilere miras

İSTANBUL, (DHA)- Sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, 2018 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Arslan'ın ardından öğrencilerine miras değerinde 3 bine yakın kitap, çalışma masası ve birkaç özel eşyası kaldı.

Merhum sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, vefatının ikinci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen programda ailesi ve dostlarının katılımıyla anıldı. Vefatının ardından Arslan'ın sosyoloji ağırlıklı kitapları kardeşi Muammer Arslan tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlandı. 2 bin 600 kitaptan oluşan koleksiyonun yanı sıra, Arslan'a ait çalışma masası ve birkaç özel eşyası da bağışlananlar arasında yer aldı. Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın hayatının yer aldığı video sunumunun ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Bengül Güngörmez'in üstlendiği anma programında, Doç. Dr. Gültekin Yıldız, Doç. Dr. Mustafa Aksoy ve Prof. Dr. Arslan'ın kardeşi Muammer Arslan anılarını paylaştı.

İLGİLERİNİ MEMLEKETİN SORUNLARIYLA BİRLEŞTİRİRDİ

'Hocaların hocası' diye tarif ettiği Prof. Dr. Arslan ile ilgili bilgiler paylaşan Doç. Dr. Bengül Güngörmez, 'Hüsamettin Arslan'ı tarif etmek çok zor. Günümüzdeki uzman akademisyenlerin çok ötesine geçen, entelektüel birisiydi. Okuduklarıyla, yazdıklarıyla, çok farklı entelektüel ilgilere sahipti. Bu ilgileri de memleketinin sorunlarıyla birleştiren ve buna göre düşünüp yazan, öğrencilerini de bu yönde ve bu doğrultuda yetiştiren bir hocaydı. Hocaların hocası diyebiliriz. Öğrencilerine her zaman şunu söylerdi: 'Çok okur ve çalışırsanız kazanırsınız. Haddinizi bilin. Büyük düşünürlerin, büyük filozofların karşısında cehaletinizin sınırlarının farkında olun" diye konuştu.

İNGİLİZCE KİTAPLARDAN ZENGİN BİR KOLEKSİYON

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'a ait 2 bin 600 kitabın Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne bağışlandığını, kitapların bir kısmının da Uludağ Üniversitesi'nde muhafaza edildiğini belirten Doç. Dr. Güngörmez, 'Hocamızın kitapları lisans öğrencilerine olduğu kadar yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, akademisyenlere de hitap edecek kitaplar. Özellikle İngilizce kitaplar konusunda çok zengin bir koleksiyon oldu. Bilim felsefesi, bilim sosyolojisi, dil hakkında çalışmalar yapacaklar için eşsiz bir kütüphane oldu' ifadelerini kullandı.

Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden Arslan, bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan "Epistemik Cemaat-Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı eseri yazmıştı.