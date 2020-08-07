İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı - Son Dakika

İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı

Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz, meslek seçerken acele etmeyinİSTANBUL, (DHA)- YKS tercihleri bugün başladı.

Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz, meslek seçerken acele etmeyin

İSTANBUL, (DHA)- YKS tercihleri bugün başladı. Seçilecek mesleğin öğrenci için çok önemli bir karar ve hayatının dönüm noktası olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, 'Meslek kararında asıl söz sahibi öğrencinin kendisi. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor' dedi.

Üniversiteye girmek için YKS'de ter döken öğrenciler hayallerindeki yükseköğretim programlarına girebilmek için tercih yapacak. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek tercihler dün başladı. 14 Ağustos'a kadar devam edecek süreçte öğrencinin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olması gerektiğini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'Bu öğrencilerin hayatı için önemli bir karar. Dolayısıyla tercih noktasından çok dikkatli olmaları ve doğru karar vermeleri gerekiyor. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor. Okulları çok iyi tanımak gerekiyor. En önemlisi öğrenciler ne istiyorlarsa onu yapmalı. Aileler, arkadaşlar, çevre başka şeyler söylüyor olabilir. Herkes farklı şekilde yönlendirme yapıyor olabilir. Ancak o işi kendileri yapacaklar. Dolayısıyla bu kararda asıl söz sahibi kendileri. Ailelerden ricam bu aşamada çocuklarına fikir vermeleri, ama hiçbir şekilde aşırı yönlendirme yapmamaları, işi profesyonellere bırakmaları gerekiyor' diye konuştu.

'PROFESYONELLERDEN MUTLAKA DESTEK ALIN'

Okulları yerinde görmenin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'Mutlaka okullardan destek almak gerekiyor. Okulları yerinde görmek de önemli. Ancak koronavirüs şu süreçte elimizi kolumuzu bağladı. Ama bu bize yeni imkanlar sağladı, yeni arayışlar getirdi. İnternet üzerinden ve telefonla gerçekleştirilen görüşmelerle artık bilgi akışı sağlanabiliyor. Hatta kayıtlar bile artık online gerçekleştiriliyor. Üniversitelere gelemeyecek, gelmekten korkan öğrenci adayları bu yöntemi tercih edebilirler' dedi.

Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin mesleğin zorluğunu göz önünde bulundurması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Atsü, 'Öncelikle mesleği sevmeliler. Bu alan iyi iş yapıyor, ön planda, çalışma garantisi var diye yapılacak meslek kesinlikle değil. Burada iç seslerini dinlemeleri gerekiyor. Bu mesleği yapamayacaklarını düşünürlerse popülaritesine kanıp meslek seçimi yapmasınlar. Koronavirüs salgını nedeniyle adlarını sıkça duyar olduk ama sağlık çalışanları her zaman ön plandaydı, bundan sonra da olacak. Ama sağlık işi gönül işidir, istemeden asla yapılamaz. Tercih sürecinde verecekleri karar çok önemli, hayatın dönüm noktalarından biri. Ama asla bir son değil, tekrarı olacaktır. Bu sene olmazsa seneye girerler. Burada acele etmek yanlış kararları getirebilir. Dolayısıyla kesinlikle aceleye getirilmemesi gereken bir süreç' ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MESAFEYE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR

Tercih ve tanıtım günlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında devam ettiğini hatırlatan İstanbul Kent Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Banu Gökçe Ünlü, şunları söyledi:

'Tüm pandemi kurallarına uygun bir tanıtım dönemi hazırladık. Girişte öğrencilerin ateş ölçümleri yapılıyor, maske kullanımı zorunlu, sosyal mesafe kurallarına önem vererek kontrollü bir tercih tanıtım süreci geçiriyoruz. Pandemi nedeniyle öğrenciler içeriye de kontrollü şekilde alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gereken günler geçiriyoruz. Pandemi öğrencilerin kampüse gelişini engellemedi. Öğrenciler kampüse gelmeye devam ediyor. Okumak istedikleri okulu yerinde görmek istiyorlar. Pandeminin getirdiği kaygının yanı sıra bu yıl eğitimin nasıl olacağı yönünde soru işaretleri var. Biz burada Sağlık Bakanımızın ve YÖK'ün açıklamalarını bekliyoruz. Üniversitemiz henüz bununla ilgili bir karar almadı. Sağlık Bakanımız ve YÖK'ün yönlendirmesiyle ekim ayında akademik yılımıza başlayacağız. Uzaktan eğitim sistemi 23 Mart itibariyle başlamıştı. Altyapımız bunun için hazır. Eskisi gibi akademik hayat üniversitemizde devam ederse de sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bir eğitim yılı olacak.'

'BAŞARI SIRALAMANIZI DİKKATE ALIN'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralamasının önemli olduğunu anlatan İstanbul Kent Üniversitesi Tanıtım Müdürü Uğur Göktürk ise 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralaması önem taşıyor. Başarı sıralamasında amaç öğrenciyi puana değil başarı sıralamasına göre değerlendirmek. 250 puan alan binlerce öğrenci olabiliyor. Fakat bunların hangisinin daha önde olduğunu ancak başarı sıralamasına göre anlayabiliriz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralamasına göre tercih yapmalarını öneriyorum. Öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin ölü tercihten de uzak durması gerekiyor. Gelmeyecek yerleri analiz edip ona göre tercih yapmalılar. Öğrencilere daha net ve realist tercihler yapmalarını öneriyoruz' uyarısında bulundu.

İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Maske takmayan müşteri, kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim         
14:18
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız         
14:17
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı         
14:14
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı         
13:41
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler         
12:35
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı         
12:16
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:52
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın         
10:52
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor         
10:21
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi         
10:08
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı         
23:26
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 17:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Prof.Dr.Atsü'den tercih uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei