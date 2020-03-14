İSTANBUL-Prof. Dr. Çakır'dan öğrencilere çağrı: Tıbbiyelilerin fedakarlık zamanı - Son Dakika

Prof. Dr. Çakır'dan öğrencilere çağrı: Tıbbiyelilerin fedakarlık zamanı

İSTANBUL, (DHA)- 'Milli Mücadelede Bir Kahramanlık Hikayesi Tüm Şehit Tıbbiyeliler Anısına' düzenlenen kutlama ve anma törenine Beykent Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Ömür Çakır, doktorluğun fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekerek; 'Korona virüsten belki de ilk zarar görecek kişiler arasında hekimler var. Tıbbiyelilerin de şu anda fedakarlık zamanı' dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2019 - 2020 Akademik Yılı " Tıp Bayramı: Milli Mücadelede Bir Kahramanlık Hikayesi Tüm Şehit Tıbbiyeliler Anısına" isimli anma ve kutlama töreni gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, Kurtuluş Savaşı'nın temelinde de tıbbiyelilerin vazgeçilmez bir katkısı olduğuna dikkat çekerek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirtti. Prof. Dr. Ferman'ın beyaz önlük giymesi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından, geleceğin doktor adaylarının yürüyüşüyle tören son buldu.

GELECEĞİMİZ TIP CAMİASININ ELİNDE

Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, 14 Mart tarihinin yalnızca Türkiye'de kutlanan bir bayram olduğunu belirterek, 'Bugün bizim için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Vatan uğruna canını vermekten çekinmeyen ve 1 sene mezun veremeyen bir sınıfın tamamen şehit olduğu bir gelenekten geliyor. Kurtuluş Savaşı'nı temelinde de tıbbiyelilerin vazgeçilmez bir katkısı var. Bu gelenek ve görenekle yolumuza devam ediyoruz. Netice itibariyle Türkiye'de tabipliğin, sağlık sektörünün ağırlığı ve önemi büyük. Özellikle Çin'de ortaya çıkan korona virüs sendromunda sadece insanlığın değil, hepimizin geleceği ve esenliği de yine tıp camiasının elinde. Dolayısıyla biz tıp mensuplarını eşitler arasında birinci görüyoruz' dedi.

'EN BÜYÜK SORUNUMUZ ŞİDDET'

Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Ömür Çakır ise, 14 Mart'ta hem kutlama hem de anma töreni yaptıklarına dikkat çekti.

Tıp Bayramı'nın geçmişten bugüne çok özel ve anlamlı bir yeri olduğunu belirten Çakır, 'Bugün sorunlarımızı tartıştığımız bir gün oluyor. Türkiye'de önemli sorunumuz şiddet. Sağlıkçılara uygulanan şiddet bence Türkiye'de olmaması gereken ve Türkiye'nin önemli bir problemi. Bunların da önüne geçebilmek için neler yapabileceğimizi, nasıl eğitim verebileceğimizin de aynı zamanda tartışıldığı bir gün oluyor' ifadelerini kullandı.

'TIBBİYELİLERİN FEDAKARLIK ZAMANI'

Öğrencilere tarihlerini unutmamaları gerektiğini söyleyen Çakır, geçmişten örnekler vererek şunları söyledi:

'Tıbbiyeli ağabeyleri onlar için şehit oldular, büyük fedakarlık yaptılar. Tıbbiyelilerin de şu anda fedakarlık zamanı. Tüm dünyada salgın başladı. Şuanda da doktorlar acillerde, kendi yerlerinde bekliyorlar. Herkes görevinin başında. Belki de ilk enfekte olup zarar görecekler arasında hekimler var. Çevresindekilerin güvenliğini sağladılar ve görevlerine başladılar. Biz öğrencilerimize birinci sınıfa başladıktan sonra tıbbiyeli diyoruz ve bu konuda da eğitiyoruz. Bu konuda başka bir karar vermeleri söz konusu değil. Görevlerinin başında olacaklar ve görevleriyle ilgili neye katlanmak zorunda kalacaklarsa ona katlanacaklar. Böyle günler, öğrencilerin sahalarda da eğitimi için yardımcı oluyor. Ülkemizin bayramını kutluyorum' dedi.

Prof. Dr. Çakır, korona virüs için 'Bu salgında endişe etmemek, paniğe kapılmamak gerekiyor. Öncelikli olarak vücudu dirençli tutmak lazım. Toplumuzun sigarayı bırakması gerekiyor. Sigara ve alkolden uzak duracağız, bol su tüketeceğiz, günde 8-9 saat uykumuzu uyuyacağız, sporumuzu yapacağız ve gerekli tedbirleri alacağız' diyerek sözlerini tamamladı.