Üye Girişi
İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri - Son Dakika

İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri

14.12.2021 11:46
İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri

İstanbul Projesi" kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi.

İstanbul Projesi" kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi. Proje kapsamında her yıl 60 tonun üzerinde kağıt, karton ve metalin yanı sıra, 65 tondan fazla plastik ambalaj geri dönüşüme kazandırılacak.

Beşiktaş Belediyesi'nin farklı kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle hayata geçirilen "Plastik Avcıları - İstanbul Projesi" kapsamında, İBB iştiraki İSTON ile üretilen 30 adet yeni geri dönüşüm konteyneri, Beşiktaş'ta ilçe sakinlerinin talepleri dikkate alınarak belirlenen yerlere yerleştirildi.  İstanbul'un plastik atıklarını azaltmayı ve geri dönüşüme kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı' "Yeşil İstanbul" projesi ile üzerine reklam alınabilen geri dönüşüm konteyneri tasarımına destek oldu. Yeni tasarım sayesinde elde edilecek reklam geliriyle geri dönüşüm konteynerlerinin bakımının sağlanması ve sayılarının artırılması amaçlanıyor.

"BEŞİKTAŞ HALKINI GERİ DÖNÜŞTÜREREK GELECEĞİ DEĞİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Göreve geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta sürdürülebilir çevre politikaları hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, artan geri dönüşüm konteyneri sayısı ile kaynağında ayrıştırmanın kolaylaşacağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünyamız sadece biz insanların değil, tüm canlıların yuvası ve tüm canlılar içinde atık üreten tek canlı insan. Bu atıklar bir yandan ekosistemleri, bir yandan da insan sağlığını tehdit ediyor. Pandemi döneminde hijyen nedeniyle tek kullanımlık plastik ve kağıt ürünlerin tüketimi arttıkça atık miktarı da arttı. Olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için, atıkların en başta uygun şekilde ayrıştırılıp toplanması ve taşınması gerekiyor. Beşiktaş'ta yaptığımız bu iş birliği ile komşularımızı atıklarını ayrıştırmaya teşvik etmeyi, bu konuda farkındalık yaratmayı ve temiz bir çevreye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Beşiktaş halkını geri dönüştürerek geleceği iyileştirmeye davet ediyorum."

30 geri dönüşüm konteyneriyle her yıl 60 tonun üzerinde kağıt-karton ve metalin yanı sıra 65 tonun üzerinde plastik ambalaj toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Yeni kurumsal iş birlikleri ile konteyner sayısının önümüzdeki yıl 70'e çıkarılması hedefleniyor.


İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri
İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri

geri dönüşüm, Beşiktaş, İstanbul, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı 11:48 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak 11:42 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu 11:36 Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor 10:40 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu

Son Dakika Haberleri
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:46 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
11:12 Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu
11:09 Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum
10:55 İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor
Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu         
11:49
4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada         
11:47
Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat         
11:40
Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü         
11:35
İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''         
11:25
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 11:54:02. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Projesi' kapsamında Beşiktaş'a 30 adet geri dönüşüm konteyneri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement