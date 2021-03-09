"İstanbul Publishing Fellowship" kapsamında İstanbul Telif Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İstanbul Telif Ödülleri, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları)" kapsamında sahiplerini buldu.

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel iş birliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliğinin himayesinde verilen ödüller için Grand Cevahir Otel'de tören düzenlendi.

İstanbul Ticaret Odasının da katkı sunduğu ve 26 ülkeden 52 başvuru alan İstanbul Telif Ödülleri'nde birincilik ödülünün sahibi

Lübnan'daki Digital Future Ltd.'den Mohammad Khatip oldu.

İkincilik ödülünü Azerbaycan'daki Qanun Yayınevi'nden Shahbaz Khudoghlu alırken, üçüncülük ödülüne Katar'daki Hamad bin khalifa Üniversitesi Yayınları'ndan Bachar Chebaro değer görüldü.

Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye ise 4 bin dolar değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verildi.

Yarışmada ayrıca İstanbul Ticaret Odası özel ödülünü Kosova'daki N.t.sh. Pena'dan Mensur Bytyqi, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) özel ödülünü de Yunanistan'daki Vakxikon Yayınları'ndan Nestoras Poulakos adına Nazlı Berivan Ak aldı.

"İstanbul Publishing Fellowship, Türk yayıncılığını tanımamız için büyük bir fırsat"

Birincilik ödülünün sahibi Mohammad Khatip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul Publishing Fellowship, Türk yayıncılığını tanımamız için büyük bir fırsat. Bu ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Bu ödül bizim yaptığımız yoğun çalışmalara bir değer katıyor. Ayrıca bizi daha çok iş yapmaya, yayımcılık alanında daha çok sorumluluk almaya teşvik ediyor." diye konuştu.

Khatip, İstanbul Publishing Fellowship'in fiziki bir program yapmasını cesurca bulduğunu belirterek, "Bu, bütün kitap fuarları ve programlar için bir pencere açıyor. Benzer programlar yaparak ve insanları davet ederek normale dönmek adına herkese önayak oluyor. Kültür alışverişi olmadan hayat, bildiğimiz hayattan çok farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Shahbaz Khudoghlu da 30 yıllık yayımcılık hayatında ilk defa ödül aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben özel bir yayınevi sahibiyim ve ifade özgürlüğü konusunda her zaman sıkıntılar yaşamıştım. Aynı sebepten dolayı hiçbir zaman bir ödül de almamıştım. Türkiye'de ödül almam çok şerefli bir iş. Gerçekten çok heyecanlandım. Gönülden emek vermenin her zaman iyi bir neticesi var. Biz bugün Türk edebiyatını severek okuyoruz ve çeviriyoruz. Bugüne kadar çok fazla Türk edebiyatı çevirisi yaptık ve bastık. Hepsiyle bu ödüle başvurmadık. Keşke verseydik. Bu işlere devam edeceğiz. Türk edebiyatına çok ihtiyacımız ve saygımız var. Bence bu karşılıklı. Azerbaycan edebiyatına da Türkiye'de merak artacak buna inanıyorum."

Azerbaycan'ın bu yıl odak ülke olduğuna da dikkati çeken Khudoghlu, "Bizim aramızda bir kardeşlik var. Bu kardeşlik bir kültür seviyesine gelmeli. Kitap, tiyatro, sinema, bu işlerde de bizim beraber çalışmamıza büyük bir ihtiyaç var. Siyasi bakımdan, ticari bakımdan, her bakımdan birlikteliğin olması çok güzel ve çok önemli. Ama kültürel sahnede de olması gerekli. Bu zamana kadar birçok fuarlara katıldım. Azerbaycan ilk defa bir fuarda onur konuğu oldu. Bunun da Türkiye'de olması beni iki kat sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, TUGEV ve ICVB Müdürü Cemil Kılıç, DEKMEB Başkanı Mustafa Altundağ, TRT Marka Müdürü Murat Kurt, Yunus Emre Enstitüsü Bakü Başkanı Selçuk Karakılıç, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, TBYM Başkanı Mustafa Doğru, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün ile Basın Yayın Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek'e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "İstanbul Publishing Fellowship", 11 Mart'ta sona erecek.