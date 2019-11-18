Son Dakika Haberleri: İstanbul Rekabet Forumu 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek
Son Dakika Ekonomi İstanbul Rekabet Forumu 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Rekabet Forumu 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek

6 saat önce

Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Rekabet Forumu (ICF) 25-26 Kasım'da düzenlenecek.

İstanbul Rekabet Forumu 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek, System.String[]

Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Rekabet Forumu (ICF) 25-26 Kasım'da düzenlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yılki teması "Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği" olarak belirlenen forumun açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin yapması bekleniyor.

Foruma, yaklaşık 30 ülkenin rekabet otoritesinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan çok sayıda kişi katılacak.

Dijitalleşme ve uluslararası kartellere karşı etkin mücadele ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi boyutuyla büyük önem taşıyan forum kapsamında, 3 ayrı oturumda, "Dijitalleşme ve Rekabet Hukuku ve Politikası", "Rekabet Hukuku Uygulamalarında Uluslararası Yardımlaşma" ve "Kartellere Karşı Etkin Uygulamalar" konuları ele alınacak.

Forumun, gündemdeki konular hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yapması ve rekabetle ilgili kurumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Kurum ile UNCTAD arasındaki iş birliğinin yansıması olan forum programı çerçevesinde, taraflar arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek.

Rekabete ilişkin kurumların iş birliği mutabakatları imzalayacakları forumda, UNCTAD ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Rekabet Komitesi Başkanı Frederic Jenny'nin de birer konuşma yapacağı tahmin ediliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil
İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine darptan suç duyurusu: Locam bilgim dışında İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:44:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Rekabet Forumu 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]