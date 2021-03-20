'İstanbul Resimleri' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Çağdaş Türk Resim Sanatının yaşayan en önemli temsilcilerinden Devrim Erbil'in İstanbul konulu resimlerinden yapılan seçkiden hazırlanan anma pulları ve ilk gün zarfları Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu.

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Resimden Pula Devrim Erbil 'İstanbul Resimleri' sergisine Beyoğlu Belediyesi ev sahipliği yaptı. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın yaptığı sergide, Çağdaş Türk Resim Sanatının yaşayan en önemli temsilcilerinden Devrim Erbil'in İstanbul konulu resimlerinden yapılan seçkiden hazırlanan anma pulları ve ilk gün zarfları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Rahatsızlığından dolayı sergiye katılamayan Devrim Erbil ise video göndererek herkese teşekkürlerini iletti. 10 Nisan'a kadar açık olan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Beyoğlu'nun seçilmiş olması ve bu serginin açılması anlamlı"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün anlamlı bir gün, çünkü üç noktada bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Birincisi İstanbul, ikincisi Devrim Erbil, üçüncüsü hepimizin çalışmalarını yakından takip ettiği PTT. Beyoğlu'nun seçilmiş olması ve bu serginin açılması anlamlı, çünkü doğu ve batı arasında köprü olan İstanbul'u bütün kültürleri, farklı inançları, farklı medeniyetleri doğu ve batının birleştiği nokta olması bakımından. Devrim Erbil bir devlet sanatçımız kendisinin temaları ağırlıklı olarak İstanbul ve vurgu yaptığı noktada doğu ile batının birbirine olan etkileşimi. PTT ile bağlantısı nedir diye sorarsanız. Aslında zor bir şekilde PTT yapıyor. Doğudan batıya uzanan zarflar, mektuplar onların üzerindeki pulları taşıyan bir kurum PTT" dedi. - İSTANBUL