İstanbul Resitalleri, sezonu piyanist John O'Conor ile kapatıyor - Son Dakika
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İstanbul Resitalleri, sezonu piyanist John O'Conor ile kapatıyor

04.06.2022 12:16
İstanbul Resitalleri, sezonu piyanist John O'Conor ile kapatıyor

İstanbul Resitalleri Şampiyonlar Sezonu finalinde, usta piyanist John O'Conor sahne alacak.

İstanbul Resitalleri Şampiyonlar Sezonu finalinde, usta piyanist John O'Conor sahne alacak.

Beethoven eserlerindeki yorumuyla dünya çapında üne sahip sanatçı, 10 Haziran'da Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sanatseverlerle buluşacak.

İrlanda Kraliyet Müzik Akademisi Onursal Başkanı da olan sanatçı, Viyana'da 1973'te gerçekleşen "Uluslararası Beethoven Piyano Yarışması"nda tüm jüri üyelerinin oy birliğiyle birinci oldu.

Sanatçının Beethoven eserlerini yorumlayacağı gecenin ana ev sahipliğini, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness üstlendi.

Türkiye'nin resital odaklı tek uluslararası klasik müzik dizisi olarak 15. yılını tamamlayan İstanbul Resitalleri, İstanbul'un kültürel hayatına artı değer kazandırırken, Türkiye ve İstanbul markalarının uluslararası platformda bir kez daha saygıyla anılmasını hedefliyor.

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Kaynak: AA

Beethoven, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Resitalleri, sezonu piyanist John O'Conor ile kapatıyor - Son Dakika

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