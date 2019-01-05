İstanbul Rum Patrikhanesi Ukrayna Kilisesi'nin Bağımsızlığını Resmen Onayladı
11 dakika önce
İstanbul Rum Patrikhanesi, Ukrayna kilisesinin Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını öngören kararı resmen onayladı.
İstanbul Rum Patrikhanesi, Ukrayna kilisesinin Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını öngören kararı resmen onayladı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi…
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:05 Kaynak: Youtube
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