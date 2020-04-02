İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin... - Son Dakika

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İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin...
6 saat önce
İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.
İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:26 Kaynak: AA
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