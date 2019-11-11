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İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri Ata'nın huzurunda

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde İstanbul Rumeli Üniversitesi Kamp, Doğa ve Gezi Kulübü öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri Ata'nın huzurunda, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde İstanbul Rumeli Üniversitesi Kamp, Doğa ve Gezi Kulübü öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vefatının 81'inci yıldönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Kamp, Doğa ve Gezi Kulübü'nden 30 öğrenci, düzenlenen resmi törene katılarak Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.

Kamp, Doğa ve Gezi Kulübü Başkanı Yusuf Yiğit bu anlamalı ziyaretin ardından, "Üniversitemizi temsil ederek 30 arkadaşımız ile Ata'mızın huzurundayız. Bugün, huzur ve barış içerisinde yaşıyorsak, Türkiye'nin her yerini güven içinde, özgürce gezebiliyorsak ve gezerek hayatı öğrenebiliyorsak bunu şüphesiz ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için çizdiği çağdaş yolda, ilke ve inkılaplarının ışığında yürümeye devam edeceğiz. Yattığın yerde rahat uyu Ata'm evlatların olarak bizler emanetine sahip çıkacağız" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:55 Kaynak: DHA
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