Son Dakika Haberleri: İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya Birincisi Oldu

İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya Birincisi Oldu

43 dakika önce

İstanbul Rumeli Üniversitesi ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre 68,29 puan ortalamasıyla Türkiye genelinde 50'nci, Trakya bölgesinde ise 1'inci sırada yer aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya Birincisi Oldu, System.String[]
İstanbul Rumeli Üniversitesi ÖSYM tarafından yayımlanan 2018- KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre 68,29 puan ortalamasıyla Türkiye genelinde 50'nci, Trakya bölgesinde ise 1'inci sırada yer aldı.

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan ve bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Tamer Dodurka, "ÖSYM'den gelen verilere göre öğrencilerimizle Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) önemli bir başarı elde ettik. Özellikle Trakya bölgesinde 1. sırada yer almamızın haklı gururunu yaşıyoruz. KPSS sonuçları gösteriyor ki üniversitemizden mezun olan gençler, iş bulma ile ilgili bir sıkıntı yaşamamaktadır. KPSS kazandıkları başarı neticesinde öğrencilerimizin her biri memuriyete geçerek, ülkemize hizmet etmeye başlayacaktır. Bu da üniversitemizde halen okuyan ve okuyacak olan gençlere örnek teşkil etmektedir. KPSS'yi kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak daha nice başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:58 Kaynak: DHA

KPSS, Trakya Bölgesi, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada Sibel Can'ın Dolandırılması Davası: Savcı Mütalaasını Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya Birincisi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]