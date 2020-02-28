İSTANBUL -RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
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İSTANBUL -RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / RUSYA'ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İSTANBUL -RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/ RUSYA'ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na girdi.  Boğaz'da ilerleyen gemiye 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü. Sabah saatlerinde de 2 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Geminin Suriye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye'ye göndermiş oldu.  Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Askeri gemiden detay görüntü

-Askeri gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botlarından detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Bir Rus askerinin dürbün ile etrafı izlemesi

-Genel ve yakın detaylar


İstanbul Boğazı, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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