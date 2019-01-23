İstanbul- Rüzgar Yön Değiştirdi, 3 Uçak Pisti Pas Geçmek Zorunda Kaldı
11 dakika önce
Atatürk Havalimanı çevresinde rüzgarın aniden yönünü değiştirmesi nedeniyle inişe geçen 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Atatürk Havalimanı
çevresinde rüzgarın aniden yönünü değiştirmesi nedeniyle inişe geçen 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bunun üzerine uçaklar, pist yönünün değiştirilmesinin ardından inişlerine devam etti. Sabah
saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda uçaklar için 05-23 olarak adlandırılan pistin, Florya yönündeki 05 doğrultusundan inişler yapıldı. Kalkışlar ise 35-17 numaralı pistten Sefaköy
yönüne doğru gerçekleştirildi. Ancak saat 11.00 sıralarında Güney Doğu
'dan esen rüzgarın aniden yön değiştirerek Güney Batı
doğrultusunda esmesi nedeniyle Florya yönünden iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. THY
'nin TK-879 sefer sayılı Tahran- İstanbul
seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı rüzgar nedeniyle inişini iptal ederek pisti pas geçti. Tahran uçağının ardından inişteki 2 uçak daha pisti pas geçmek zorunda kaldı. Hava Trafik Kontrolörleri bunu üzerine iniş pistinini değiştirdi. Uçaklar, daha sonra 05-23 pistinin Ataköy
yönünden inişlerine devam etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:06 Kaynak: DHA
Kaybolan Futbolcu Sala'nın Son Mesajı: Uçak Her An Dağılacak Gibi Duruyor
Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor
Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak
Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü