Avcılar'da 1187 belediye işçisinin başlattığı grev, gece saat 02.00'de yapılan anlaşmayla sona erdi - Son Dakika
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Avcılar'da 1187 belediye işçisinin başlattığı grev, gece saat 02.00'de yapılan anlaşmayla sona erdi

20.10.2022 07:41

Avcılar'da belediye başkanı Turan Hançerli'nin, bir kişinin "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin" şeklindeki sözlerine, "Kes lan sesini, kes!" diyerek karşılık vermesi sonrası 1187 belediye işçisinin başlattığı grev, gece saat 02.00'de imzalanan sözleşmeyle sona erdi.

Avcılar Belediyesi ve işçileri temsil eden sendika arasında 3 aya yakın süren sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması ardından 6 müdürlükteki 1187 işçi salı günü saat 08.00'den itibaren iş bıraktı.

Avcılar'daki olaylı grev gece yarısı imzalanan sözleşmeyle sona erdi

TARAFLAR DÜN SABAHA KARŞI UZLAŞTI

İlçede başta semt pazarları olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri çöplerle dolarken dün sabaha karşı taraflar uzlaştı. Gün boyu süren teknik konulardaki maddelerin de kabul edilmesi ardından bugün saat 02.00'de Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye-İş Sendikası yöneticileri ile masada sözleşmeyi imzaladı.

Avcılar'daki olaylı grev gece yarısı imzalanan sözleşmeyle sona erdi

SENDİKANIN TELEFONUYLA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI

Saat 22.30 sıralarında Çarşamba pazarının bulunduğu Merkez Mahallesi'nde bekleyen temizlik işçileri sendika yönetiminden gelen telefon üzerine temizlik çalışması başlattı. Sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık 3 saat önce ilçedeki tamamen dolan ve cadde ve sokaklara taşan çöpler alınmaya başlandı.

Avcılar'daki olaylı grev gece yarısı imzalanan sözleşmeyle sona erdi

"EN İYİ SÖZLEŞMELERDEN BİRİNİ İMZALADIK"

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, "Uzattığımız el sıkıldı. Avcılar'a, tüm işçilerimize hayırlı olsun. İstanbul ilçeleri arasında en iyi sözleşmelerden birini imzaladık" dedi.

Avcılar'daki olaylı grev gece yarısı imzalanan sözleşmeyle sona erdi

HANÇERLİ'NİN "KES LAN SESİNİ" ÇIKIŞI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan dün grev sırasında kaydedilen bir görüntü ise büyük tepki çekmişti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin grev yapan işçilerin bulunduğu alana gitmesi ile ortalık bir anda karışmıştı. Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan Başkan Hançerli, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin" diyen alandaki bir kişiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma" sözleriyle çıkışmıştı.

Avcılar'daki olaylı grev gece yarısı imzalanan sözleşmeyle sona erdi

"SEN KES LAN, SEN KİMSİN"

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay anında Başkan Hançerli'nin hışmına uğrayan işçi de kendisine yönelik hakaretlere "Sen kes lan, sen kimsin" diyerek karşılık vermişti.

Kaynak: DHA
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Avcılar, Sendika, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da 1187 belediye işçisinin başlattığı grev, gece saat 02.00'de yapılan anlaşmayla sona erdi - Son Dakika

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