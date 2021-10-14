İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor - Son Dakika

İstanbullular güne, yangınla uyandı. Avcılar Firüzköy'deki bir geri dönüşüm tesisinde başlayan yangına acil olarak müdahale edildi. Fabrikanın iç kısımlarında başlayan yangının etrafa sıçramaması için büyük çaba gösterildi.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Diğer yandan bölgeden gelen son habere göre itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. Yanan tesis drone ile havadan görüntülendi.