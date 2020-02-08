İstanbul sabaha karla uyandı - Son Dakika

İstanbul sabaha karla uyandı
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Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:18 Kaynak: İHA
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde sürdü. İstanbullular sabaha karla uyandı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden devam etti. Kentin genelinde etkili olan kar yağışı birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbullular hafta sonu karla uyandı. - İSTANBUL
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