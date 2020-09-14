İSTANBUL-Şaban Palabıyık Pandemi sonrası konutta talep değişti - Son Dakika

Şaban Palabıyık Pandemi sonrası konutta talep değişti

İSTANBUL(DHA)- Vatandaşların konut alırken beklentileri değişti. Salgın sonrası insanların yeşil alanı fazla olan evlere yöneldiğini belirten Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık, 'Normalleşme başladıktan sonra insanlar sosyal mesafenin çok olduğu, yeşil alanın fazla, daire sayılarının düşük oluğu evlere yönelmeye başladı' dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişikliklere neden oldu. Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan vatandaşların ev alırken talepleri değişti. Bankaların destek paketleri ile düşen kredi faizleri de, gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere neden oldu.

Pandeminin küresel bir kriz olduğunu vurgulayan Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık inşaat sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Palabıyık, 'Pandemi küresel bir kriz oldu. Ama bankaların uygulamış olduğu faiz oranlarının düşmesi son zamanlarda konut satışlarında artışa sebep oldu. Şu an inşaat sektörü hem yapım hem de satış olarak ilerlemekte. Tabi son iki aydır geçen yılla nispeten konut satışında çok fazla bir artış oldu. Normalleşme başladıktan sonra insanlar sosyal mesafenin çok olduğu, yeşil alanın fazla, daire sayılarının düşük oluğu seçimler yapmaya başladı. Covid-19 bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de hepimize farklı ufuklar açıtı. Bizlerde şu an yapacağımız yeni konut projelerimizde biraz daha yeşil alanların fazla olmasına, binaların iç içe olmasından ziyade daha ferah bir görümüne sahip olmasına dikkat edeceğiz. İnşaat sektörünü hızlanması birçok sektöründe hızlanmasına sebep oldu' dedi.

'MİLLİ SEFERBERLİK ÇAĞRISINA UYUYORUZ'

Konut yapmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Palabıyık, 'Konut yapmak büyük bir sorumluluk çünkü insanlar canlarını sizin yapmış olduğunuz konutlara emanet ediyor. Malum Türkiye 1999 yılında çok büyük bir yaşadı. Depremlerden sonra özellikle Türkiye'de konut yapımlarında depreme dayanıklılık, sağlamlık ve kalite anlamında çok büyük ilerlemeler oldu. Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız inşaat sektörü ile ilgili bir milli seferberlik çağrısında bulunmuştu. Türkiye'de inşaat malzemeleri üreten firmaların gerek arge üretim konusunda çok başarılı noktalara geldiğini biliyoruz. Tabi bizler de müteahhitler olarak bu milli seferberlik çağrısına uyuyoruz' ifadelerini kullandı.