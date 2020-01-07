İstanbul-sabiha gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-sabiha gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi - Son Dakika

İstanbul-sabiha gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi. Seferlerin saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 22.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul-sabiha gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi

Sabiha Gökçen, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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