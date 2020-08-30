İSTANBUL Sabiha Gökçen'de Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de Zafer Bayramı coşkusu

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Terminal giriş noktalarında yolculara bayraklar dağıtılırken, terminal içerisi Türk Bayrakları ile donatıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) yetkilileri tarafından terminal içerisine Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi asıldı. Ayrıca, yolcuların valiz işlemlerini gerçekleştirdikleri kontuarlar'da bulunan ekranlarda '30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun' yazılı görseller yer aldı. Havalimanı personeli tarafından terminal girişlerinde yolculara Türk Bayrakları dağıtıldı. Sosyal medya hesaplarından da 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili anlamlı paylaşıma yer veren İSG yetkilileri, Sabiha Gökçen'de Zafer Bayramını coşkuyla kutladı.

'ZAFER BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ'

Kıbrıs'a gidecek olan Simay Ürker, 'Güzel bir gün. Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bu yıl 98. Yıl dönümüydü' şeklinde konuşurken, bayrak dağıtılma fikrini beğendiğini belirten Selin Ürker, 'Her şey için çok heyecanlıyım. Bayrak dağıtımı çok güzel bir fikir, çok hoşuma gitti' dedi. Erdal Sarıuşak ise, 'Tarihimizde belirli zaferlere sahip olmuşluğumuz vardır. 30 Ağustos Zafer Bayramı da en büyük göstergedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği bu günde mutlu bir gün geçirmekteyiz. Arkadaşlar bayrak dağıttı. Zafer Bayramını o şekilde kutluyoruz' ifadelerini kullandı.