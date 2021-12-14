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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor

14.12.2021 16:16
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor

Avrupa'nın en büyük 8. havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Avrupa'nın en büyük 8. havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 8. sırada tamamlayan ve CAPA verilerine göre 2021 yılının ilk 7 ayında Avrupa'nın en yoğun 4. havalimanı konumuna yükselen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, operasyon süreçlerinde dijital çözümler kullanarak yolcularına daha konforlu ve zaman kazandıran yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dubai Technology Partners (DTP) ve Xovis ile birlikte Xovis PTS (Passenger Tracking System) projesini geliştiren İSG, operasyonlarının daha iyi kontrol edilmesi ve planlanması için havalimanı ekiplerinin yapay zeka özellikli sensörler aracılığı ile gerçek zamanlı verilere ulaşımını sağlayacak.

Xovis PTS projesi kapsamında, iç ve dış yolcu alanlarının yanı sıra terminal girişlerine, ortak kullanım alanlarına ve hollere yerleştirilen yapay zeka teknolojili 184 adet sensör, yolcu konumlarını doğru olarak yakalayarak havalimanı ekiplerine gerçek zamanlı veri akışı sunuyor.

ISG ekipleri kalabalığın yönetimini kolaylaştıran bu veriler sayesinde yolcu yoğunluğu olan bölgelerde gerekli çözümler üretebiliyor ve yoğunluk oluşmadan operasyonlarını önceden planlayabiliyor. Ayrıca geçmiş verileri kullanarak verimliliği ve hizmet düzeyi anlaşmalarına bağlılığı analiz edebiliyor.

"Yolcularımızın bekleme sürelerini azaltarak onlara zaman kazandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG CEO'su Berk Albayrak, ileri teknolojiyi operasyonel süreçlerine entegre ederek yolcularına en iyi deneyimi yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, dünya standartlarındaki hizmetlerini yeni yatırımlarla güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Albayrak, "Son olarak Dubai Technology Partners (DTP) ve Xovis iş birliğinde hem yolcularımıza hem de havalimanı ekiplerimize fayda sağlayacak Xovis PTS projesini hayata geçirdik. Havalimanının dört bir yanına yerleştirilen yapay zeka teknolojili sensörler ile terminal içerisindeki yolcu akışını kolaylıkla yönetebiliyoruz. Ekiplerimize gerçek zamanlı olarak sağlanan veri akışı ile operasyonlarımızı daha verimli hale getiriyoruz. Yolcularımızın bekleme sürelerini azaltarak onlara zaman kazandırdığımız bu teknoloji ile özellikle pandemi döneminde sıkı bir şekilde uyguladığımız tedbirlerimize ek olarak sosyal mesafe düzenlemelerine uyum konusunda da hızlı çözümler üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor

Sabiha Gökçen, geri dönüşüm, Yapay Zeka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika


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