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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcularından büyük ödül

34 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ın "Havalimanları" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcularından büyük ödül, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ın "Havalimanları" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı açıklamasına göre, işletme ödüllerine bir yenisini daha ekledi.
Müşterilerine en iyi deneyimi yaşatan markaların seçildiği ve 25 farklı sektörden markanın değerlendirildiği A.L.F.A Awards kapsamında "Havalimanı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcularına sunduğu kaliteli hizmet ile "Müşteri Markası" seçildi.

Marketing Türkiye ve araştırma şirketi Akademetre iş birliği ile gerçekleştirilen araştırmada markalar, satış öncesi ilişki deneyimi, markanın tüketici ile kurduğu iletişimin yoğunluğu ve niteliği, markaya birçok kanaldan erişim imkanı olması, satış sonrası ilişki devamlılığı ve çoklu deneyim tutarlılığı gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Markalar, nüfusun en yoğun olduğu 12 ilde, rastgele seçilen 1200 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ve kantitatif araştırma sonuçlarına göre belirleniyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:37 Kaynak: AA
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