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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı
6 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Uçağın ikiye bölündüğü sanılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:39
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