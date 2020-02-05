İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı - Son Dakika Dünya

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Uçağın ikiye bölündüğü sanılıyor.


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Sabiha Gökçen, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:39 
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