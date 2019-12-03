Son Dakika Haberleri: İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2
Son Dakika Güncel İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2 - Son Dakika

İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2

6 saat önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı- 2.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı- 2

İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:12 Kaynak: DHA
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