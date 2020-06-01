İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar, İzmir'e yapılan seferle yeniden başladı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar, İzmir'e yapılan seferle yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk iç hat uçuşu 90 yolcusu bulunan Pegasus Havayolları'na ait TC-CPJ tescilli B737 tipi uçakla ve PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gerçekleştirildi. Uçuş öncesi havalimanı terminal girişlerinde yolcuların biletleri kontrol edilerek, termal kameralarla ateşleri ölçüldü. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmadı. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte edildi. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcuların da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim etti. Uçuş kartlarını alan yolcular daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaştı. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapıldı. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alındı.

Haftalar sonra gerçekleşen ilk uçuşa Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de katıldı.

Uçuş öncesi açıklama yapan Nane, yeni dönemin tüm sektöre hayırlı olmasını dileyerek, 1 Haziran'ın Türk havacılığında bir milat olacağını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Nane, "Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart'tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. İlk uçuşumuz İzmir'e. Ben de İzmir'e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi Ersel Göral da, şunları kaydetti:

"Tüm yolcularımıza bundan sonrası için müsterih olmalarını rica ediyorum. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçak içi, en az evleri kadar güvenli. Endişesiz uçmaya devam edebilirler. İki aylık kapalılık döneminden sonra bugün iç hat uçuşlarımız başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız bugün 10.15'de Pegasus Havayollarının İzmir seferi. Yaklaşık 90 yolcumuz var. Bunca kapalılık döneminden sonra ilk uçak için iyi sayılabilecek bir rezervasyon oranı. Biz hem havalimanı işletmesi firması olarak hem hava yollarımız olan uçak içerisinde ve terminal içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimizden önemli beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri."

Pegasus Hava Yollarının İzmir uçuşunun ardından saat 10.40'ta da Anadolujet Hava Yolları'nın TK 7426 sefer sayılı Trabzon uçuşu gerçekleştirildi. Şirketin Sabiha Gökçen - Trabzon uçuşuna 97 yolcu katıldı.

Ticaret amacıyla seyahat ettiğini söyleyen yolculardan Bünyamin Kayaalp, "Biraz heyecanlıyız, pandemi sonrası ilk uçuş bizim için. Bu süreç bize biraz da sabırlı olmayı öğretti. İnsanlarda şu an o rahatlığı görebiliyorum. Eskisi gibi değiller daha sabırlılar. Biraz heyecan var ama bekliyoruz." dedi.

Yolculardan Alper Doğruer ise, "Hayatın normale dönmeye başlaması sevindirici ama ama artık eski normaller yok, yeni normallere göre yaşamaya bakıyoruz. Bakalım inşallah tamamen biter de eski hayatımıza döneriz ama şu anki döneme de alıştık. Alınan önlemler gayet iyi herkes daha bilinçli bu konuda insanların bilinçli oması güzel. Dolayısıyla böyle devam ederse daha da azalır diye umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz         
17:22
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi         
17:18
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:45:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]