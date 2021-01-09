İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2020'de 16,9 milyon yolcu seyahat etti - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı, 2020 yılında toplam 16,9 milyon yolcu kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı dünyada ve Türkiye'de havacılık sektörünün büyük kayıplar yaşadığı bir yıl oldu.

Yılın ilk çeyreğinde virüsün dünyanın farklı yerlerinde görülmesiyle hastalığın yayılımını engellemek için seyahat kısıtlamaları başladı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alınmasıyla uçuşlarda hareketlilik gözlenirken, yıl sonuna doğru bütün dünyada salgının yeniden yükselişe geçmesiyle özellikle yurt dışı seyahatlerde düşüşler gerçekleşti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'ta geçici olarak uçuşlara kapatılan ve 1 Haziran'da yeniden faaliyete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki toplam yolcu sayısı da 2019 yılına oranla yüzde 52 azaldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 yılında toplam iç hat yolcu sayısı 11,7 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısı 2019 yılına oranla yüzde 45 oranında düştü. Dış hat yolcu sayısı 2020 yılı sonunda 5,2 milyon olarak kaydedilirken, dış hat yolcu sayısındaki düşüş yüzde 62 oldu.

2020 yılındaki toplam yolcu sayısı içinde iç hat yolcu sayısının oranı yüzde 69, dış hat yolcu sayısının oranı ise yüzde 31 oldu.

Geçen yıl İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapan toplam yolcu uçağı sayısı 121 bin 274 oldu. Bu uçuşların 81 bin 378'i iç hat, 39 bin 896'sı ise dış hat uçuşu olarak kaydedildi.