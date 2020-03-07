İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) yolcu sayısı yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 5,5 milyon oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) yolcu sayısı yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 5,5 milyon oldu.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, havalimanının ocak-şubat ayı yolcu rakamları belli oldu. Yılın ilk 2 ayında toplam yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 5,5 milyona ulaştı. Öte yandan yılın ilk 2 ayındaki dış hat yolcu sayısı yüzde 21 artışla 2,2 milyon olarak gerçekleşti.

Şubat ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,6 milyon oldu. Şubat ayında dış hat yolcu sayısı yüzde 17 artarak 1 milyon 64 bin olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında ilk 2 ayda uçak trafiği yüzde 3 artarken, dış hat uçak trafiğinde bu artış oranı yüzde 12 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye'deki tüm havalimanlarında yolcu sayısı geçen yılın ilk 2 ayına oranla yüzde 2,2 oranında düşüş göstermişti.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]