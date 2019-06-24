İSTANBUL- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA KAMYONET TAKLA ATTI
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Kurtköy Tem Bağlantı yolunda bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı.
Kurtköy
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:38 Kaynak: DHA
Tem Bağlantı yolunda bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Sürücü hafif yaralı.
Olay saat 11.30 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı yolu Pendik
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 STT 58 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Pendik Marmara
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.
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