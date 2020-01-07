İstanbul-sabiha gökçen havalimanında yoğunluk 2 - Son Dakika
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İstanbul-sabiha gökçen havalimanında yoğunluk 2

7 saat önce

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA YOĞUNLUK 2 YOLCULARDAN ISLIKLI PROTESTOHaber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu.

İSTANBUL-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA YOĞUNLUK 2

YOLCULARDAN ISLIKLI PROTESTO

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu. Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince ıslıkla protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, saat 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı. Uçağın çamura saplandığı alandan çıkarılması için çalışma başlatılırken uçuşlar saat 20.00'a kadar iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Yolcular ıslıklarla durumu protesto etti. Yolcu Necmiye Geyik, 'Diyarbakır'a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?" dedi. Ahmet Demirci ise, 'Bursa Orhangazi'den geliyorum. 08.00'dan beri burada bekliyorum. Şuanda bize verilen bilgi 20.00'a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00'da vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu

İstanbul-sabiha gökçen havalimanında yoğunluk 2

Sabiha Gökçen, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:44 Kaynak: DHA
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