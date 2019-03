İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Camisi'nin Temeli Atıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Havalimanlarımızı camilerimizle süslemek, esasında bizim medeniyetimizin, bizim inancımızın bir gereği olmakla beraber aynı zamanda da buraya gelen giden yolcuların temel ihtiyaçlarını, ibadet ihtiyaçlarını karşılamaları için...

Yıldırım, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesi tarafından havalimanı içerisinde yapılacak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Camisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, burada güzel ve hayırlı bir hizmetin başlangıcı için beraber olduklarını söyledi.



Yıllardır yapılan çalışmaların ve verilen mücadelenin güzel sonuçlarla görünmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldırım, "2018'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nı açtık. Havalimanının bütün etapları tamamlanınca 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu hepimizin onuru, Türkiye için, İstanbul için gece demeden gündüz demeden yaptığımız çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz." diye konuştu.



Binali Yıldırım, İstanbul büyüdükçe Türkiye'nin büyüyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Sabiha Gökçen Havalimanı büyüdükçe, havacılık sektörümüz daha da büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildiğinde, biz daha göreve gelmeden burada in cin top oynuyordu. Ne uçak, ne yolcu vardı. 2001-2002 senesinde sadece 47 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 34 milyonu aşmış bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. 34 milyon yolcu demek, Avrupa'da 12'nci büyük havalimanı demek. Sabiha Gökçen Havalimanı sıfırdan, 15 sene içinde Avrupa'nın 12'nci büyük havalimanı oldu. Daha da gelişecek. İkinci pistini devreye aldığımızda çok daha büyük bir kapasiteye ulaşmış olacak. Nereden nereye."



"Metro inşaatı önümüzdeki yıl inşallah tamamlanmış olacak"



İstanbul gibi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da sürekli büyüdüğünü belirten Yıldırım, bu büyümeye paralel olarak da ihtiyaçları gördüklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.



Yıldırım, havalimanları için en büyük konunun, ulaşım olduğuna işaret ederek, "Ulaşımla ilgili metro inşaatımız hemen bunun yanında devam ediyor. Metro inşaatı önümüzdeki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar, servis otobüsleri, taksilerle değil aynı zamanda toplu taşıma raylı sistemle de şehirle entegrasyonunu sağlayacağız. İleriki yıllarda sadece güney aksı değil, kuzey aksında da metro hattıyla bu havalimanını destekleyeceğiz." dedi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, Anadolu Yakası'nın en büyük varış noktası olarak ayrıca büyümeye devam edeceğini ifade eden Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burada teknokent var. Yeni dönemde Allah nasip ederse Pendik'te Belediye Başkan Adayımız Ahmet Cin kardeşimiz belediye başkanı olursa, biz de İBB Başkanı olursak, Sabiha Gökçen ve İstanbul'un geneli için çok güzel projelerimizle hemşehrilerimizin huzuruna çıkmış olacağız. Sadece Avrupa Yakası'nı cazibe merkezi haline getirmek yetmez. Aynı zamanda Anadolu Yakası'nda yeni iş alanları, iş cazibe merkezleri kurmak suretiyle karşıdan karşıya geçen trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda İstanbul Anadolu Yakası'nın Avrupa ile olan farkını da ortadan kaldırmış olacağız. O yüzden buraya, havaalanının hemen yakınına çok büyük kongre ve fuar merkezi planlamasını da yaptık."



"Cami, Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi"



Hizmet yaparken, insanların manevi ihtiyaçlarını ihmal etmenin söz konusu olmadığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"İşte burada gördüğünüz eserin benzeri, Atatürk Havalimanı'nda, Esenboğa'da var, yeni İstanbul Havalimanı'nda da yapılıyor. Dolayısıyla havalimanlarımızı camilerimizle süslemek, esasında bizim medeniyetimizin, bizim inancımızın bir gereği olmakla beraber aynı zamanda da buraya gelen giden yolcuların temel ihtiyaçlarını, ibadet ihtiyaçlarını karşılamaları için de ciddi bir imkandır. Bunu bir kapalı bina, kapalı bir alan yapmak değil, zengin kültürümüzü, geleceğimizi Selçuklu mimarisinin güzel örneklerini de bu eserde ortaya koymuş olacağız. Çünkü havalimanına gelen insanlar, o ülke hakkında ilk intibalarını oluştururlar. O yüzden de böylesine güzel cami, Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi, ihtiyaçtı."



"Yatırımcılara her zaman kapımız açık olacak"



Binali Yıldırım, Malezya'nın dost ve kardeş bir ülke olduğuna da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye hükümetinin, Malezya ile var olan iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çok güzel faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.



Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:



"Hem Malezya hükümetine ve havaalanı yatırımcısına, Türkiye'ye, İstanbul'a güvendikleri için bu yatırımı başlangıçta yüzde 20 ve daha sonra tamamını işletme hakkını devralmak suretiyle büyüttükleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. İstanbul, Türkiye sizi hiçbir zaman yatırımınızdan dolayı mahcup etmeyecek. İşinizi, aşınızı büyütmeye bu dünya şehri İstanbul'da devam edeceksiniz, bundan emin olabilirsiniz. İleride inşallah bu şehrin yönetiminde de söz sahibi olduğumuzda her zaman uluslararası yatırımcılara, İstanbul'un ekonomisine katkı sağlayacak, İstanbul'un marka şehir olmasına yardımcı olacak her türlü girişime, her türlü yatırıma tamamen kapılarımız açık olacak, destekçisi olacağız."



"Cami, 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak"



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Ersel Göral ise Sabiha Gökçen Havalimanında önemli bir eksikliği ortadan kaldırmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nın giderek büyüdüğünü ve genişlediğini belirten Göral, şunları kaydetti:



"Havalimanımız 11 yıl boyunca 200 milyonun üstünde yolcuyu ağırladı. Geçtiğimiz 2018 yılında ulaştığımız 34,1 milyon yolcu sayısı ile Avrupa'da 12'nci büyük havalimanı olduk. Terminalimizde misafir ettiğimiz yolcularımızın ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri de yine en önem verdiğimiz hususlardan biri. Bu nedenle terminal binamız içinde bulunan toplam 4'er adet bayan ve erkek mescit, 24 saat boyunca misafirlerimize hizmet vermekte. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki, Sabiha Gökçen Havalimanı hızla büyümeye devam etmektedir. İşte bu aşamada biz de terminal işletmecisi olarak hem yolcularımızın hem de havalimanımız bünyesinde görev yapan yaklaşık 18 bin 500 arkadaşımızın daha uygun şartlarda ibadet edebilmelerini sağlamak için bir cami projesi geliştirmeye karar verdik."



Bugün temeli atılacak caminin hizmete girdiğinde toplam 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacağı bilgisini veren Göral, "Camimiz Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Bu vesile ile camimizin tasarımını yapan mimarlık firmasına ve yapımını üstlenen inşaat şirketine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Amacımız camimizi en kısa sürede tamamlayarak, bu yıl içinde ibadete açmak olacaktır." dedi.



Malaysia Airports Holdings Berhad Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Zainun Ali de, İstanbul'a yeni yapılan bu eserin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın ettiği dualar eşliğinde cami temelinin ilk harcı döküldü.



Temel atma törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda kişi katıldı.

