Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duty free mağazası artık internetten satış yapıyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duty free mağazası artık internetten satış yapıyor

18.03.2021 15:19
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duty free mağazası artık internetten satış yapıyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın duty free işletmecisi Dufry'in internet mağazası da hizmete girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın duty free işletmecisi Dufry'in internet mağazası da hizmete girdi. Pandemi sürecinde mağazada uzun süre vakit geçirmek istemeyen yolcular parfümeriden çikolata ve şekerlemeye kadar çeşitli ürünü internetten sipariş verip, havalimanına geldiklerinde giden ve gelen yolcu katlarındaki dış hat gümrüksüz alanlardaki mağazalardan teslim alabilecek.

Sabiha Gökçen'in yeni duty free işletmecisi Dufry firmasının internet mağazası da geçen hafta hizmete girdi. Yolcular, internet mağazasında, havalimanı duty free mağazalarında satılan parfümeriden çikolata ve şekerlemeye kadar yüzlerce ürünü seyahatlerinden en geç 24 saat öncesine kadar on-line olarak satın alabiliyor ve havalimanına geldiklerinde giden ve gelen yolcu katlarındaki dış hat gümrüksüz alanlarında bulunan Dufry mağazalarından teslim alabiliyor. Hali hazırda sadece İngilizce olarak hizmet veren site yakında Türkçe ve diğer dil seçeneklerine de açık olacak.

SHOPATSAW ÜZERİNDEN ARAÇ YIKAMA HİZMETİ DE SATIN ALINABİLİYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın ocak ayında faaliyete geçen e-ticaret mağazası Shopatsaw'ın öte yandan İSG'nin e-ticaret mağazası shopatsaw'a ilgi de her geçen gün artıyor. Toplam 9 markaya ait yaklaşık 200 ürünün satıldığı e-mağazada, yeme-içme, hediyelik eşya, aksesuarların yanı sıra yine hediyelik olarak satılan lokum, pişmaniye, çay ve kahve ürünleri bulunuyor. Bunların dışında yolcular isterlerse havalimanı kapalı otoparkında bulunan araç-yıkama hizmetini de shopatsaw üzerinden satın alabiliyorlar. Bu arada shopatsaw mağazası üzerinden Dufry'nin internet mağazasına yönlendirme yapılabildiği gibi yine dış hatlar ikinci güvenlik sonrası alanda bulunan uyku kabinleri için de online rezervasyon da yapılıyor.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duty free mağazası artık internetten satış yapıyor - Son Dakika


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