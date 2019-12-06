İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından biri olan Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla "Yılın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Malta'da yapılan CAPA Dünya Havacılık Zirvesi'nde düzenlenen ödül töreninde İSG adına ödülü İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, CAPA Onursal Başkanı Peter Harbison'un elinden aldı.

İSG, 2002 yılından beri verilen dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri'nde havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi.

Uluslararası bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride verilirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından seçilerek kazandı.

"İstanbul'un dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi Göral, ödül töreninde yaptığı konuşmada CAPA'nın İSG'nin olağanüstü büyüme hikayesini tanıyan çok değerli ödülünü almaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Bu ödülün, geçen sürede yolcu sayısı 6 kattan fazla artan ve bugüne dek 200 milyondan fazla yolcuya hizmet sunan İSG olarak terminal binası açılışımızın 10. yılına denk gelmesi de bizim için ayrıca büyük öneme sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ikinci ve Avrupa'nın 12. en işlek havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, halen yılda 35 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Göral, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine 40 kilometre mesafede yer alan İSG, İstanbul Havalimanı'nın açılması ve Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından İstanbul'un şehir havalimanı konumuna yükseldi. Bağlantı yolları, gelecek yıl tamamlanacak metro hattı, ikinci pist açılışı ve yeni terminal inşasının tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin ve İstanbul'un havacılık sektöründe dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız."

İSG birçok ödüle layık görüldü

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İSG'nin başarıları ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülüyor.

İSG, 2014 yılında CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri'nde 15-25 milyon yolcu kategorisinde "Yılın Havalimanı", 2010 yılında da Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low Cost Airlines Congress) tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçilmişti.

Ayrıca bu yıl en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ın havalimanlar kategorisinde de birinciliğe layık görülen İSG, dünyanın önde gelen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yayınlarından olan Fortune Dergisi tarafından da "Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü" verilmişti.