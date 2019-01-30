Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyor

İstanbul- Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyor

1 saat önce

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Trafik 1 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Güncel
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