İstanbul sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu

07.12.2025 17:06
İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu. Megakentte cadde ve sokaklar göle döndü. Taşkınların meydana geldiği bazı ilçelerde araçlar sular altında kaldı. Sarıyer'de de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu park halindeki bir pikap ile kamyonet dereye düştü. Aynı bölgede taşan sular, yakındaki bir restoranın bodrum katına kadar ulaştı ve iş yerini kullanılmaz hale getirdi.

İstanbul Valiliği'nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından megakentte gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış etkili oldu.

YOL ÇÖKTÜ, İKİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Sarıyer ilçesi Kilyos mevkiinde sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, dere taşmalarına ve altyapı sorunlarına sebebiyet verdi. İCA tarafından inşa edilen Kilyos Tünel şantiyesinde yol çökmesi yaşandı; çökme sonucu bir pikap ile kamyonet dereye sürüklendi.

RESTORAN SULAR ALTINDA KALDI

Aynı bölgede taşan sular, yakındaki bir restoranın bodrum katına kadar ulaştı ve iş yerini kullanılmaz hale getirdi. Sel nedeniyle restoranın bahçesi ve bodrum katında metrelerce su birikti. İşletme sahibi Hakan Kaptan, gece saatlerinde iş yerini kapatıp evine giderken yaşanan durumun kendileri için büyük kayıp oluşturduğunu belirtti. Kaptan, "Dereyi tünel çalışması kapatmış, üzerine yol yapılmış. 11 yıldır hizmet verdiğimiz işletme ilk kez sular altında kaldı. Bodrumda elektrik ve kablolardan dolayı patlama sesi duyduk, korktuk. 40 çalışanımız ne yapacağımızı şaşırdı" dedi.

YETKİLİLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından AFAD, itfaiye ve AKUT ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, restoran ve çevresindeki sel sularını tahliye ederek hasar tespit çalışmalarına başladı. Sarıyer Kaymakamlığı ve ilgili bakanlık yetkilileri, işletmede incelemelerde bulunmak üzere bölgeye ekip göndereceklerini duyurdu.

SARIYER'DE METREKAREYE 50.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğü öğrenildi. Sarıyer'i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy'de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar'da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.

Terkos Barajı'nda metrekareye 22.2 kilogram, Ömerli Barajı'na ise 5.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Kentte en az yağış alan ilçeler ise metrekareye 2.8 kilogram ile Pendik ve 1.3 kilogram ile Tuzla oldu.

Kaynak: DHA/ İHA

Doğal Afetler, İstanbul, Sarıyer, Gündem, Yaşam, Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Cengiz Başal Cengiz Başal:
    yağdığı zamanda facia oluyoo demeyin öyle yav asıl yağmazsa facia olur bro son dakka.. 18 0 Yanıtla
  • Alperen Babür Alperen Babür:
    alın size su, suyumuz yok göllerimiz kurudu diye ALLAH a isyan ederek su istiyordunuz, ALLAH da sizin istediğiniz şekilde size bedava su verdi, artık biraz da olsa şükür edersiniz… 15 1 Yanıtla
    Tuncay Gökdemir Tuncay Gökdemir:
    3 yaşındaki çocuğa tecavüz edilince bıraktım o işleri. bilimsel bakmak lazım… 3 10
    Hasbey Hasbey:
    bilimsel bakınca yağmur yağıyor mu bro? 0 0
  • Yasemin Zehra Yasemin Zehra:
