İstanbul sağanak yağmura teslim: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
1 saat önce
İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı.
İstanbul
'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı. Boğulduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
İstanbul sağanak yağmura teslim oldu; trafik felç oldu, ulaşım durdu
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:33
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