Son Dakika Haberleri: İstanbul sağanak yağmura teslim: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
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İstanbul sağanak yağmura teslim: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

1 saat önce

İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı.

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İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı. Boğulduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
İstanbul sağanak yağmura teslim oldu; trafik felç oldu, ulaşım durdu
İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:33 
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