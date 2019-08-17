İstanbul sağanak yağmura teslim: Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı
25 dakika önce
İstanbul sağanak yağmura teslim oldu; trafik felç oldu, ulaşım durdu
İstanbul
'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Avcılar
, Sefaköy
, Bahçelievler
, Çatalca
, Zeytinburnu
, Sarıyer
, Fatih, Esenyurt
, Kadıköy
, Üsküdar
, Tuzla
, Pendik
, Kartal
, Beyoğlu
ve Maltepe
'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:33
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