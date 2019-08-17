Son Dakika Haberleri: İstanbul sağanak yağmura teslim: Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı
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İstanbul sağanak yağmura teslim: Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı

25 dakika önce

İstanbul sağanak yağmura teslim oldu; trafik felç oldu, ulaşım durdu

İstanbul sağanak yağmura teslim: Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı, System.String[]
İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:33 
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