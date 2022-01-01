İSTANBUL-SAĞLIK BAKANI KOCA, YENİ YILI SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BİRLİKTE GİRDİ, İLK BEBEĞİN AİLESİNİ TEBRİK ETTİ - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Üsküdar'daki İstanbul Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol Merkezin'de girdi. Koca, sağlık çalışanların yeni yılını telsiz anonsuyla kutladı. Koca, yeni yılın ilk bebeği olan Umut Eliz bebeğin ailesini tablet üzerinden görüntülü arayarak tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'daki İstanbul Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol Merkezin'e giderek yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Koca, 112 Ambulans çalışanları telsizden seslenerek yeni yıllarını kutladı. Sağlık Bakanı Koca, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği olan Umut Eliz bebeğin ailesini tablet üzerinden görüntülü arayarak tebrik etti. Umut Eliz bebeğin ailesi Haşim ve Aysun Şengör Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca,112 Komuta telsizinden sağlık personellerine seslenerek, "Beni sesimden tanıdığınızı düşünüyorum. Siz değerli 112 çalışanlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar ve iyi mesailer diliyorum. 2022'nin huzurlu, mutlu ve güvenli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle bugün İstanbul'dan yeni yıla girmenin bir anlamı var. Bildiğiniz gibi son dönem Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da beş katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta artmadığını görüyor olmamız sevindirici olan bir durum. Yeni yılın özellikle sağlık çalışanlarım açısından daha huzurlu daha güvenilir ve hasta-hekim ilişkisinin hizmet ortamının daha güvenilir verildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenilir ve daha az yorucu bir yıl diliyorum." dedi.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİN AİLESİNİ TEBRİK ETTİ

Tablet üzerinden yeni yılın ilk bebeğiyle görüntülü koşan Bakan Koca "Gözünüz aydın, sizleri tebrik ediyorum. Kusura bakmayın bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Özellikle son bir haftadan bu yana yeni varyantın etkisiyle de bulaşın yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik edelim istedik." dedi.

Anne Aysun Şengör, Bakan Koca'ya "Çok teşekkür ederiz, Sayın Bakanım. Böyle de olsa sizi görmek çok güze" dedi. Bakan koca anne ve doktordan, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldı. Bakan Koca, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol Merkezindeki personelleriyle sohbetin ardından İstanbul'daki hastanelerini gezeceğini öğrenildi.